دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عموم أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة إلى إبداء مرئياتهم حيال مشروع “السياسة العامة لسيادة البيانات في المملكة”، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، وذلك قبل نهاية يوم الثلاثاء 9 إبريل 2024م.
ويهدف مشروع السياسة العامة لسيادة البيانات في المملكة إلى وضع المبادئ الأساسية لضمان المحافظة على السيادة الوطنية على البيانات مع مراعاة تنميتها وتمكينها والاستفادة منها، حيث يأتي إطلاق هذا الاستطلاع من منطلق حرص “سدايا” على إشراك أفراد المجتمع والمتخصصين وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في تعزيز البيئة التنظيمية للبيانات في المملكة، من خلال استقبال المرئيات والمقترحات وتحليلها ودراستها، واقتراح التوصيات المناسبة حيالها.
ويمكن المشاركة في الاستطلاع عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Transportation/NDMO/DataSovereigntyPolicy/Pages/default.aspx وتعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” المرجع الوطني في كل ما يتعلق بالبيانات والذكاء الاصطناعي من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة، وتعمل على إطلاق القيمة الكامنة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.