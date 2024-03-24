تفقَّدَ معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، المشرف على المعارض والمتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، مشروعَ المتحف الدولي للسيرة النبوية في أبراج الساعة بمكة المكرمة، وهو في طليعة المحطات الكبرى والرئيسية للمتحف.
واطلع معاليه على أقسام المعرض المتنوّعة والإبداعية، كما أعلن عن التشغيل “التجريبي” للمتحف في شهر رمضان الجاري، الذي يضمّ أكثر من 30 قسماً، وتُقدّم الأقسام ما يزيد على 200 عرضٍ مرئيٍّ وتفاعليٍّ بخمس لغات عالمية، وباستخدام أحدث تقنيات العرض الرقمية والتفاعلية.
ويسعى المعرض والمتحف للتعريف بسيرة نبينا الكريم – عليه الصلاة والسلام – مشتملةً على قِيَمها الهادية لأقوم سبيل؛ تعزيزاً للوعي الإسلامي بهديه صلى الله عليه وسلم؛ وكشفاً لمجازفات التطرف المنتحلة على الإسلام ولاسيما سيرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي مضامين المتحف إبراز لحضارتنا الإسلامية من نبعها الصافي وهديها الكريم.
كما تُعدّ سلسلة المتاحف الدولية للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، بفروعها الثابتة والمتجولة، سابقةً من نوعها في تاريخ التعريف بالسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، بما تتفرد به من مصادر وأعمال علمية مؤصَّلة، وبحوث محكَّمة، ووسائل عرض تستخدم أحدث تقنيات العصر، لتقدم لزوارها من أنحاء العالم معلوماتٍ عن القيم الإسلامية والتصدي للمفاهيم المغلوطة عنها.