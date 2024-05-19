19/05/2024   10:31 ص

خادم الحرمين الشريفين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة

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جدة 11 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 19 مايو 2024 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني – حفظه الله – ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.

خادم الحرمين الشريفين فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة

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