جدة 11 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 19 مايو 2024 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني – حفظه الله – ارتفاعاً في درجة الحرارة وألم في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتعه بالصحة والعافية.
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