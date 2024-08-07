جيزان – واس:
بمدرجاته التي تشبه المسارح الرومانية والمدرجات الزراعية، تصدّر الملعب المنحوت واجهة جبال الحشر بمحافظة الداير، ليصبح أحد معالم المحافظة ومنطقة جازان بشكل عام
وظهر الملعب للعيان على مساحة 60×94 مترًا، ويضم مدرجات وقنوات تصريف المياه، ليمثّل تحفة فنية وأيقونة جمالية تمثّل عنواناً لطموحات شباب منطقة جازان وتفانيهم في العمل.
وقد أثار هذا الملعب الفريد اهتمام المسؤولين الذين وجهوا بتشكيل فريق عمل للوقوف على الملعب وتقديم تقرير مفصل عنه؛ بهدف تحسين مرافقه، بما في ذلك زراعته وإنارته بشكل كامل، لتعزيز مكانته كوجهة رياضية وسياحية بارزة. واختير الملعب كأجمل منظر رياضي خلاب في آسيا، إضافة إلى استضافة بطولة تحمل اسم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان؛ لتعزيز مواهب القطاع الجبلي، إضافة إلى 16 بطولة أخرى، ليصبح مقصدًا رئيسًا للفعاليات الرياضية في المنطقة. ويعد الملعب المنحوت من الصخر في جبال الحشر تحفة رياضية في قلب الطبيعة ونموذجًا للإبداع والعزيمة، حيث يجذب الزوار من أنحاء المملكة، ويعزز مكانة محافظة الداير كوجهة سياحية ورياضية فريدة نفتخر بها على الصعيد الوطني