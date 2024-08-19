19/08/2024   9:32 ص

وفد الهيئة العامة للنقل يلتقي الشركات المتخصصة في تقنيات التنقل الحديث بالصين

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زار وفد الهيئة العامة للنقل عددًا من الشركات الصينية المتخصصة في مجال تقنيات التنقل الحديث، والمركبات ذاتية القيادة، وصناعة الحافلات، في جمهورية الصين الشعبية، بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بخدمات النقل في المملكة.
وتأتي الزيارة بهدف بحث سبل التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مجال تقنيات النقل الحديثة، وتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العالمية الرائدة، بما يسهم في تفعيل أنماط النقل الحديثة والصديقة للبيئة، والتوسع في استخدام المركبات ذاتية القيادة في المملكة تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وشملت الزيارة لقاء الوفد بشركة (Yutong) المتخصصة في تصنيع الحافلات وبعض المركبات الأخرى، إضافة إلى زيارته لمقر شركة (WeRide) الرائدة في ابتكار أنظمة القيادة الذاتية لنقل الركاب والبضائع، كما اطلع أعضاء الوفد خلال جولتهم على تجارب شركة (Norinco) المطورة لنظام النقل السريع (ART) وهو أحد الأنظمة لوسيلة نقل كهربائية شبه ذاتية القيادة تجمع كفاءة الترام ومرونة الحافلة بطاقة استيعابية تصل لأكثر من 300 راكب للمركبة الواحدة.
وقد وقف الوفد على بعض أنظمة النقل والمواقع التشغيلية والفعلية لها، ومعرفة تفاصيلها التصنيعية والفنية وآلية تشغيلها.

وفد الهيئة العامة للنقل يلتقي الشركات المتخصصة في تقنيات التنقل الحديث بالصين

ثقافة وفنون
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