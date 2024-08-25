الإسكندرية، مصر 23 أغسطس 2024 (شينخوا)
أعلن مسؤول مصري أن رصيف حاويات جديدا في ميناء الدخيلة المصري على البحر الأبيض المتوسط سيتم تسليمه إلى تحالف دولي بقيادة شركة موانئ هاتشيسون الصينية بحلول نهاية العام الجاري لتشغيله.
وقال رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية أحمد حواش، لوكالة أنباء ((شينخوا)) الخميس إن طول الرصيف 1680 مترا، ومن المقرر أن يدير 1200 متر من الرصيف تحالف دولي بقيادة شركة موانئ هاتشيسون الصينية.
وتابع أن المساحة الخلفية المستخدمة في هذه المحطة تبلغ مليون متر مربع، وتبلغ طاقتها مليون ونصف المليون حاوية نمطية (وحدة مكافئة لعشرين قدماً)، وهو مقياس الحجم بوحدات الحاويات التي يبلغ طولها عشرين قدماً.
وأضاف حواش أن الهدف من إنشاء المحطة هو زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول البضائع سواء كانت بضائع عامة أو حاويات، موضحا أن الهدف الرئيسي من التعاقد مع التحالف الذي تقوده شركة هاتشيسون هو اكتساب الخبرة التي يمتلكونها في كيفية تشغيل المحطات.
وكشف المسؤول المصري أن نجاح الهيئة “في تشغيل العديد من المحطات بشكل كامل يعود إلى الخبرة التي اكتسبتها من خلال شراكاتها مع شركاء أجانب ذوي خبرة”.
وتضم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية مينائين تابعين، وهما ميناء الاسكندرية وميناء الدخيلة وبهما عدد من المحطات التخصصية لمختلف أنواع البضائع، ويتوافر بهما كافة الخدمات التشغيلية واللوجستية المتعلقة بأنشطة النقل البحري مدعومة بمختلف وسائل النقل متعدد الوسائط مع ارتباطها بظهير لوجستي وصناعي ضخم.
وأعلنت مصر في مايو الماضي أن محطة حاويات كبيرة جديدة في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، والتي طورتها مجموعة دولية بقيادة شركة موانئ هاتشيسون الصينية، ستبدأ عملياتها بحلول عام 2025.
وستكون المحطة، والتي تغطي مساحة إجمالية قدرها 1.6 مليون متر مربع، الأكبر في مصر عند اكتمالها، حيث تستوعب سفن يصل طولها إلى 400 متر.