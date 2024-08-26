أعلنت شركة الرياض للتعمير، توقيع اتفاقية مع شركة الرياض القابضة لتأسيس كيان يمتلك الأصول ويلعب دور المطور والمشغل الرئيسي لأسواق منطقة قصر الحكم.
وأوضحت “التعمير” في بيان على “تداول”، أن قيمة أصول الكيان الجديد 1.52 مليار ريال، وتقع هذه الأصول على الأراضي المملوكة للشركتين وسط مدينة الرياض والتي تشمل أسواق التعمير ومركز المعيقلية وأسواق الديرة.
تبلغ المساهمة العينية لشركة الرياض للتعمير بمركز التعمير التجاري للجملة ما نسبته 46.34 %من الشراكة، كما تقدر مساهمة شركة الرياض القابضة بمركز المعيقلية التجاري وسوق الديرة بـ 53.66 %من الشراكة.
وبينت الشركة أن هذه الاتفاقية تستهدف استحداث فرص استثمارية تسهم بتحسين العائد على محفظة الأصول والدخول بشراكات نوعية تسهم بتعظيم العائد الكلي للمساهمين، ويسمح بالتركيز على عمليات التطوير العقاري وإدارة العقارات.