المدينة المنورة 25 صفر 1446 هـ الموافق 29 أغسطس 2024 م واس
يرصد أطلس تمور المدينة المنورة، الذي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة خلال تدشين فعاليات “موسم تمور المدينة المنورة 2024″، أصناف التمور في منطقة المدينة المنورة مع التعريف بالنخيل والتمور وتصنيفها من حيث الأنواع والأشكال، إضافة إلى التوصيف الكيميائي لكل نوع من أنواع التمور وفقًا لمعايير السوق الدولية؛ لتطوير وتحليل سلسلة القيمة للقطاع، وتعزيز قدرات المزارعين في الإنتاج.
ويحتوي الأطلس الذي يتناول التوصيف الوراثي لمحتوى الثمار من خلال (31) تحليلاً كيمائيًا، على خمسة أجزاء لتنسيق وتنقيح البيانات المجمعة على نحو دقيق، من ضمنها المنهجية والصفات والتعريف الأساسي للأصناف والبصمة الوراثية، مع تحديد وتمييز العدد الكبير للأنماط الجينية والأنماط الظاهرية استنادًا إلى الصنف باستخدام المعايير العلمية والعالمية.
ويتضمن أطلس التمور التعريف بـ (17) صنفًا من تمور منطقة المدينة المنورة وهي العجوة بنوعيها القصير والطويل والعنبرة، والبرني (برني المدينة – برني العيص – برني العلا ) وبيضاء المهد، والمبروم، والحلية، والجبيلي، واللبانة، والمشروك، والمجدول، والربيعة، والروثانة، والصفوي، والشلبي، والصقعي. ـ
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