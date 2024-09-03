انضم إلى المجلس حديثاً الدكتورة ابتسام الجبير، والدكتور إبراهيم الحديثي، وأحمد الكريديس، وأحمد الوردي، وأحمد الحجيلي، والدكتورة أروى الرشيد، والدكتورة إشراق رفاعي، والدكتورة أمل قطان، والدكتورة أمل الهزاني، والدكتور باسم السيد، واللواء بدر الشلهوب، والدكتورة بشرى الحماد، والدكتور بندر البقمي، والدكتورة تقوى عمر، وثامر نصيف، والدكتور حمد بالحارث، والدكتور خالد الرويس، والمهندس خالد البريك، وخالد آل غرير، وخالد أبو ملحة، وخالد الزومان، والدكتورة دلال نمنقاني، والدكتور راشد الشريف، وزياد العطية، والدكتورة سارة قاسم، والدكتور سالم آل جربوع، والمهندس سالم الشهراني، والدكتور سالم آل فايع، وسعد الميموني، وسلام الخنيزي، واللواء صالح الزهراني، وطارق فقيه، والدكتور عادل ميرداد، والدكتور عاطف الشهري، والمهندس عبد الرحمن السياري، وعبد الرحمن السكران، والدكتور عبد الرحمن الجبر، والمهندس عبد العزيز المالكي، والمهندس عبد العزيز القديمي.
كما انضمّ الدكتور عبد الله الزهراني، وعبد الله الحسين، والدكتور عبد الله العطاس، وعبد الله الماضي، والدكتور عبد الله عداس، وعبد المحسن الطوق، والدكتور عثمان حكمي، وعجلان العجلان، والدكتور علي اللاحم، وعلي القحطاني، والدكتورة عهود الشهيل، والفريق عواد البلوي، والدكتورة غادة الهذلي، وغانم الغانم، والدكتور فهد آل عقران، والمهندس فهد الكعيك، وفيصل أبو بشيت، والدكتور فيصل البواردي، والدكتورة لبنى العجمي، والدكتورة ليلى فدا، والدكتور مجدي السلمي، والدكتور محمد السحيباني، والدكتور محمد الشعيبي، والدكتور محمد الصالح، والدكتور محمد العقيل، والدكتور محمد مباركي، والمهندس مطلق الشراري، والدكتور معتز بخيت، والدكتور معن المدني، والدكتورة معيضة الغامدي، والدكتور مفلح القحطاني، والمهندس مهدي الدوسري، والدكتورة نهاد العمير، والدكتور هاني أبو راس، والدكتورة هند الخماش، ووليد عبد الشكور، والدكتور وليد العيسى، ويحيى المطرودي.