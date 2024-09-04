يعتقد الكثيرون أنه مع مرور السنوات وتقدم الإنسان في العمر يمر بسلسلة متدرجة من التغيرات البيولوجية، التي تبدأ منذ أن كان جنينا في رحم الأم حتى يبلغ مرحلة الشيخوخة، لكن دراسة علمية أجريت حديثا في الولايات المتحدة الأمريكية حول التغيرات البيولوجية المرتبطة بالشيخوخة أشارت إلى أن الإنسان يمر بمرحلتين حاسمتين خلال رحلته في الحياة، إحداهما في سن 44 والأخرى في سن 60 تقريبا.
ذكرت مجلة “Science Alert” العلمية أن الدراسة كشفت عن معلومات جديدة حول التغيرات البيولوجية التي يمر بها جسم الإنسان مع التقدم في العمر، وقال الباحث في علم الوراثة دكتور مايكل سنيدر من جامعة ستانفورد الأمريكية، وقائد فريق البحث والمشرف على الدراسة، إن الشيخوخة عملية معقدة، ترتبط بالمخاطر المتزايدة للإصابة بالأمراض المختلفة، وأضاف أن جسم الإنسان لا يتغير تدريجيا بمرور الوقت فحسب، بل هناك بعض التغيرات الأساسية التي يمر بها خلال مراحل عمرية بعينها، كشفت عنها الدراسة وتتمثل في منتصف الأربعينيات وأوائل الستينيات.
مرحلتان محددتان
كان الدكتور سنيدر وزملاؤه يجرون أبحاث في علم الشيخوخة لفهم التغيرات التي تحدث في جسم الإنسان وكيفية تقليل خطر التعرض للإصابة بالأمراض التي تهاجمه في تلك المرحلة وعلاجها بشكل أفضل. ولتحقيق ذلك، كانوا يقومون بفحص مجموعة متطوعين مكونة من 108 شخص بالغ تراوحت أعمارهم بين 25 و70 عام، حيث كانوا يتبرعون بعينات بيولوجية كل بضعة أشهر على مدى عدة سنوات. ولاحظ الباحثون أنه في بعض الأمراض، مثل الزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية، لا يرتفع خطر الإصابة بها تدريجيا مع مرور سنوات عمر الإنسان، بل يزداد بشكل حاد بعد سن معينة، لذلك أرادوا دراسة وتحليل المؤشرات الحيوية للشيخوخة لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تحديد التغيرات المرتبطة بها. وباستخدام العينات من المتطوعين، كان الباحثون يتتبعون أنواعا مختلفة من الجزيئات الحيوية، تشمل الحمض النووي والبروتينات والدهون والبيوميكروبيوم المعوي والجلدي أو البكتيريا المعوية والجلدية. وقدم كل متطوع متوسطا قدره 47 عينة على مدى 626 يوما، وبالتالي حصل الباحثون على ثروة من البيانات قاموا بعد ذلك بمعالجتها، بحثا عن أنماط في التغييرات. لاحظ سنيدر وزملاؤه وجود تغيير واضح للغاية في نتائج عينات المتطوعين في مرحلتين محددتين، أظهرت حوالي 81% من جميع العينات التي درسوها تغيرات خلال واحدة أو كلا هاتين المرحلتين، وبلغت ذروة التغيرات في منتصف الأربعينيات، ثم مرة أخرى في أوائل الستينيات. وأكد دكتور سنيدر أن نتائج الدراسة، التي نشرت في مجلة “Nature Aging” العلمية، يمكن أن تساعد في فهم أفضل لمراحل الشيخوخة، بالإضافة إلى تطوير أساليب للوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل الزهايمر وأمراض القلب والأوعية الدموية.
مزيد من البحث
أظهرت ذروة منتصف الأربعينيات تغيرات مرتبطة باستقلاب أو حرق الدهون والكافيين، وكذلك الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخلل في الجلد والعضلات. ارتبطت ذروة أوائل الستينيات بحرق الكربوهيدرات والكافيين، والإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والجلد والعضلات، وضعف المناعة، وخلل بوظائف الكلى. وذكر دكتور خياوتاو شن، أستاذ طب المسنين في جامعة ستانفورد سابقا وفي جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة حاليا، أن الذروة الأولى عادة ما تكون، في منتصف الأربعينيات، الوقت الذي تبدأ فيه النساء في المرور بفترة انقطاع الطمث أو مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، لكن الباحثين استبعدوا ذلك كعامل رئيسي، لأن الرجال أيضا خضعوا لتغيرات كبيرة في العمر ذاته. ويشير هذا إلى أنه بينما قد تساهم انقطاع الطمث أو مرحلة ما قبل انقطاع الطمث في التغيرات التي تم رصدها لدى النساء في منتصف الأربعينيات، من المحتمل أيضا وجود عوامل أخرى أكثر أهمية تؤثر على هذه التغيرات لدى كل من الرجال والنساء، ويجب أن يكون تحديد هذه العوامل ودراستها أولوية للبحث المستقبلي. ويمكن أن تساعد الأبحاث والدراسات التي ستجرى مستقبلا في التعمق أكثر في هذه الظاهرة، ودراستها بمزيد من التفصيل، عبر مجموعة أوسع من المتطوعين، لفهم أفضل لكيفية تغير جسم الإنسان بمرور الوقت، لتحقيق المزيد من الاستفادة ومحاولة مقاومة الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر بشكل يتيح للإنسان التمتع بصحة أفضل في شيخوخته.