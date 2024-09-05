– واس:
تصدرت منطقة عسير مناطق المملكة في عدد الرحلات المحلية التي تضمنت زيارة للمتاحف والمعارض الفنية بعدد زوار وصل إلى ( 541544 ) زائراً وزائرة خلال العام المنصرم 2023 ، وذلك وفقاً لبيانات إحصائية عرضها تقرير الحالة الثقافية لعام 2023 م الذي نشرته وزارة الثقافة على موقعها الرسمي وحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز أسباب تصدر المنطقة في هذا الجانب هو «ارتفاع عدد المتاحف الخاصة في المنطقة» إضافة إلى المراكز المتخصصة في عرض فنون القط العسيري والصناعات التقليدية وإنتاج العسل.
وحققت منطقة عسير – حسب التقرير – حصة عالية في مجال السياحة الثقافية لما تتميز به المناطق الجنوبية في المملكة بشكل عام من مقومات حية وفريدة للسياحة الثقافية، حيث حلت عسير ثانياً بعد منطقة الباحة بنسبة 45% في مؤشرات الحصة السوقية للرحلات السياحية المحلية والوافدة التي تضمنت أنشطة ثقافية