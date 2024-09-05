قّع البابا فرنسيس وإمام جاكرتا الأكبر إمام مسجد الاستقلال في العاصمة الإندونيسية، اليوم (الخميس)، نداءً مشتركاً لمواجهة «الاستغلال الديني للصراعات» وللتصدي للتغير المناخي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي ندائهما المشترك وعنوانه «إعلان الاستقلال»، يبدي البابا والإمام الأكبر قلقهما إزاء «التجريد من الإنسانية» المرتبط بـ«تعميم الصراعات والعنف»، ويدعوان إلى «اتّخاذ تدابير حاسمة للحفاظ على سلامة البيئة الطبيعية ومواردها».

ويشكّل الحوار بين الأديان أحد المواضيع الرئيسية لهذه الزيارة البابوية التي تستغرق 3 أيام إلى الأرخبيل الذي يضم 17 ألفاً و500 جزيرة، والذي يعيش فيه أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم (242 مليوناً) مع نحو 8 ملايين كاثوليكي.

وقال إمام مسجد جاكرتا نصر الدين عمر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لدينا رسالتان مهمتان. الأولى هي أن (…) الإنسانية واحدة فقط. والثانية، كيف يمكن إنقاذ بيئتنا. وهذان موضوعان مهمان جداً اليوم».

وقال البابا الأرجنتيني البالغ 87 عاماً في حضور ممثلي الطوائف الست المعترف بها رسمياً في إندونيسيا (الإسلام والبروتستانتية والكاثوليكية والبوذية والهندوسية والكونفوشيوسية): «انظروا دائماً إلى العمق لأنه هناك فقط يمكننا أن نجد ما يوحدنا بعيداً عن الاختلافات (…) كلنا إخوة وحجاج».