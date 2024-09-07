الأمم المتحدة 6 سبتمبر 2024 (شينخوا) تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تصويت قرارا يوم الجمعة بإعلان يوم 6 يوليو “اليوم العالمي للتنمية الريفية”.
واعتمد القرار لتسليط الضوء على الأهمية الحاسمة للتنمية الريفية والتحول من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ودعت الجمعية العامة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذا مؤسساتها والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى والمنظمات غير الحكومية والأفراد وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين، إلى الاحتفال باليوم العالمي للتنمية الريفية من خلال تقديم وتطوير أنشطة ملموسة ترتبط بالتنمية المستدامة للمناطق والمجتمعات الريفية.
كما دعت جميع أصحاب المصلحة المعنيين إلى المساهمة في اليوم العالمي للتنمية الريفية ودعمه، وطلبت من الأمين العام للأمم المتحدة توجيه انتباه جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة المعنيين الآخرين إلى القرار من أجل الاحتفال به على النحو المناسب.
واعتمدت الجمعية العامة يوم الجمعة أيضا قرارا بعنوان “ألعاب الأمم المتحدة”، يدعو إلى عقد ألعاب الأمم المتحدة سنويا، داعية أصحاب المصلحة المعنيين إلى تقديم مساهمات طوعية لصندوق استئماني مخصص للألعاب.