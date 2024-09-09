بكين 8 سبتمبر 2024 (شينخوا) شهدت بكين مؤخرا افتتاح أول مؤسسة جامعية في الصين لتعليم الشؤون المدنية.
وتمت الموافقة على إنشاء جامعة الشؤون المدنية الصينية من قبل وزارة التربية والتعليم في مايو المنصرم، حيث تستند إلى كلية مهنية للإدارة الاجتماعية وتتضمن الموارد البحثية والتعليمية التابعة لوزارة الشؤون المدنية.
وتقدم الجامعة برامج البكالوريوس في 25 مجالا، مثل الإدارة الذكية لرعاية المسنين والتمريض والعمل الاجتماعي والإدارة الحديثة للجنائز، وقد تم الاعتراف بسبعة منها من قبل وزارة التربية والتعليم كبرامج رئيسية في خطة العمل بشأن ابتكار وتطوير التعليم المهني العالي.
وفي مواجهة شيخوخة السكان ونقص العاملين في مجال رعاية المسنين، عززت الصين جهودها لإعداد عمال مهرة في مجال خدمات رعاية المسنين وتحسين توحيد المعايير في المهن ذات الصلة.
وحتى نهاية عام 2023، بلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكثر 297 مليون نسمة في الصين، بما في ذلك 217 مليون شخص تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر، وهو ما يمثل 15.4 في المائة من إجمالي السكان.