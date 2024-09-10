بكين 9 سبتمبر 2024 (شينخوا)
يتوجه رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إلى المملكة العربية السعودية ليترأس الاجتماع الرابع للجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، وليزور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري، حسبما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، اليوم (الاثنين).
وأضافت ماو أن لي تلقى دعوة لزيار البلدين من كل من محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي.