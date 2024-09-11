قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم السعودية، نظمي النصر، إن الاتفاقية التي وقعتها الشركة اليوم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سَدايا” تركز على تبادل الخبرات والبحوث العلمية المشتركة بين الجانبين.
وأضاف في مقابلة مع ” العربية Business ” أن العلاقة بين الشركة و”سدايا” بدأت منذ سنوات، موضحا أن نيوم عمرها نحو 8 سنوات ولديها خبرات في كل القطاعات الاقتصادية وخصوصا ما يدخل في التكنولوجيا الرقمية.
وأوضح أن الشركة تأمل في تؤصل الاتفاقية لتبادل الأبحاث والبحث المشترك بين “نيوم” و”سدايا” نظرا لتقدم المؤسستين علميا.
تابع أن الاتفاقية بين نيوم والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة في تسهيل السفر عبر العلوم والتقنية، موضحا أن التكامل الذي وقعته الشركة اليوم يختصر وقت مرور المسافر في الجوازات إلى ثوانِ.
“نرعى أن يكون مرور المسافر عبر الجوازات 10 ثوان ولا يختلط بأي موظفين أوضباط الجوازات وأن تكون معلومات الشخص جميعها مخزنة ويكون العبور عبر بصمة الوجه، وتعمل نيوم على هذا الإجراء بالتعاون مع وزارة الداخلية والجوازات و سدايا
وذكر أن “نيوم” عبارة عن رحلة بدأت في عام 2016 وهي مدينة المستقبل وليكون التخطيط للمستقبل متقنا عملنا بجهد لتعريف القطاعات الـ16 التي ستصنع اقتصاد نيوم ومرت القطاعات بمدة 3 سنوات لوضع الاستراتيجية الكاملة لكل قطاع ثم عرضت على مجلس الإدارة ونوقشت ومن ثم وافق المجلس على استراتيجية كل قطاع وكانت خطوة مهمة جدا لنيوم”.
وذكر أن “نيوم” عبارة عن رحلة بدأت في عام 2016 وهي مدينة المستقبل وليكون التخطيط للمستقبل متقنا عملنا بجهد لتعريف القطاعات الـ16 التي ستصنع اقتصاد نيوم ومرت القطاعات بمدة 3 سنوات لوضع الاستراتيجية الكاملة لكل قطاع ثم عرضت على مجلس الإدارة ونوقشت ومن ثم وافق المجلس على استراتيجية كل قطاع وكانت خطوة مهمة جدا لنيوم”.
وقال النصر “بعد 3 سنوات تحولنا إلى خطة التنفيذ واستغرقت عاما ثم بدأ التنفيذ واليوم أي زائر لنيوم اليوم يرى أنه لا توجد قطعة في المدينة ليس بها إنشاءات، والعمل مستمر وفق الخطة ويوجد في الموقع 140 ألف عامل تقريبا، وفي الشركة 5 آلاف موظف يعملون ويعيشون مع عوائلهم وأبنائهم ومدارسهم أيضا