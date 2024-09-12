القاهرة – واس
عقدت بمقر جامعة الدول العربية، أعمال اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين مع سفراء وممثلي دول أمريكا اللاتينية والكاريبي المعتمدين لدى مصر، برئاسة المندوب الدائم لليمن السفير رياض العكبري، ومشاركة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية السفير الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.
ومثل المملكة في الاجتماع سكرتير أول بالوفد الدائم لدى الجامعة العربية مشهور بن مشعل الوتيد .
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية وعمق العلاقات التاريخية التي تجمعهما، وتباحثا حول أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم لدولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة مع قرب انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وعلى أهمية تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024 الذي يقضي بأحقية دولة فلسطين وأهليتها للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مع منحها مزيداً من الحقوق والامتيازات تتعلق بمشاركتها في دورة الجمعية العامة والاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعاية الجمعية العامة.
ودعم الجانبان حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره والعودة وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة، مع التمسك بالسلام خيارًا إستراتيجيًّا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وقال الدكتور منزلاوي خلال الاجتماع بأن القضية الفلسطينية ليست فقط قضية عربية، بل هي أيضًا قضية إنسانية تُمثل نضال شعب يسعى لتحقيق العدالة والحرية والاستقلال وأن حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة حق مشروع لها، وأن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقدر المواقف المُشرفة والثابتة لمعظم دول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي في الدفاع عن القضايا العادلة في مختلف المحافل الدولية