بيروت 11 سبتمبر 2024 (شينخوا) أطلق وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض اليوم (الأربعاء) مناقصة لمشروع بناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 8 ميغاوات باستخدام الخلايا الكهروضوئية.
وأعلن فياض، بحسب (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية أن المشروع سيتم تمويله من موازنة الوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم ربط المحطة بالشبكة الوطنية لـ (مؤسسة كهرباء لبنان) الحكومية.
ودعت الوزارة الشركات العاملة في قطاع الطاقة الشمسية إلى المشاركة في المناقصة التي تمتد فترة تقديم العروض بشأنها إلى 45 يوما من تاريخ اليوم.
وستكون المحطة، التي سيتم بناؤها على طول على مجرى نهر بيروت في العاصمة، أكبر مشروع للطاقة الشمسية في لبنان.
وأشار بيان لوزارة الطاقة والمياه إلى أن محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1 ميغاوات كان تم إنشاؤها سابقا على طول النهر نفسه تعمل حاليا بكفاءة.
وتولي وزارة الطاقة والمياه أهمية كبيرة لتطوير سوق الطاقة الشمسية في لبنان، إذ وصل إجمالي ما أنجز حتى اليوم نحو 1500 ميغاوات ما يشكل 20% من احتياجات البلاد من الطاقة.
وتطمح الوزارة من خلال خطة تعدها تحت اسم “الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2024-2030” للوصول إلى انتاج نسبة 55% من احتياجات الطاقة من خلال الطاقة الشمسية.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة منذ العام 2019، مما أدى إلى عجزه عن تمويل واردات الوقود لتشغيل معامل الإنتاج المتوافرة.
ويوجد في لبنان 7 معامل لتوليد الكهرباء بالوقود، بينها خمسة متوقفة عن العمل، فيما يقوم معملان فقط بتوفير ساعتين من التيار نهارا ومثلهما ليلا وسط تقنين لمدة 18 ساعة يوميا في ظل غياب بنية تحتية حديثة للطاقة في البلاد.
ووسط شح الإمدادات يعتمد معظم سكان لبنان على المولدات الخاصة وألواح الطاقة الشمسية للحصول على التيار الكهربائي.