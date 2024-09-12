وقعت السعودية وقطر، اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون لتبادل البيانات الشخصية والمعلومات للأغراض الأمنية.

كما وقع البلدان على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وعقد وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، في قطر، جلسة مباحثات رسمية، اليوم، وزارة الداخلية القطرية في الدوحة.

وجرى خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية وسبل دعمها وتطويرها.

وفي بداية الجلسة، رحب وزير الداخلية قائد قوة لخويا القطرية بوزير الداخلية السعودي والوفد المرافق له، مثمناً حرص القيادة في البلدين على العمل لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، ولا سيما المجال الأمني.