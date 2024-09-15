وفقا لصحيفة القبس الكويتية فقد أصدر مجلس ادارة اتحاد الكرة بياناً اعلن فيه عن استقالة المجلس برئاسة هايف المطيري رئيس المجلس بالتكليف ونائب الرئيس احمد عقلة والاعضاء منصور باشا وجمال العتيبي وفاطمة حيات وذلك بعد ان سبقهم عضو المجلس عبدالعزيز السمحان بإعلان منفرد عن استقالته عقب تقديمه لنتيجة التحقيقات في ما شهدته مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره العراقي الاسبوع الماضي من احداث.
وتم تقديم استقالة مجلس ادارة الاتحاد إلى الامين العام بالتكليف د. صالح المجروب الذي ينتظر ان يدعو الجمعية العمومية للاتحاد لإجتماع غير عادي يتم خلاله اعتماد الاستقالة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
وتشير مصادر الى ان اللجنة ستقوم بإدارة الاتحاد لمدة عام ومن ثم ستقوم بالدعوة لإجراء انتخابات جديدة.