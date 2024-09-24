الأمم المتحدة 23 سبتمبر 2024 (شينخوا) اختتمت قمة المستقبل التي استمرت يومين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مساء يوم الاثنين، بعد أن مثلت جزءا رئيسيا من فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة الجارية حاليا مع تعالي الأصوات المنادية بدعم التعددية في الحوكمة المستقبلية للشؤون العالمية.
وشهدت القمة اعتماد ميثاق المستقبل وملحقاته – الميثاق الرقمي العالمي وإعلان الأجيال المقبلة.
وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة أنها “التزام ببداية جديدة في التعددية”، مشيرا إلى أن “محور قمة المستقبل هو فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لإعادة تصور النظام متعدد الأطراف وتوجيه البشرية على مسار جديد للوفاء بالالتزامات الحالية وحل التحديات طويلة الأجل”.
وقال رئيس وزراء نيبال كي بي شارما أولي، متحدثا باسم مجموعة البلدان الأقل نموا، إن الملايين من أطفال هذه البلدان يعانون من الجوع كل يوم، مسلطا الضوء على أوجه عدم المساواة الصارخة في جميع أنحاء العالم.
وحث المستشار الألماني أولاف شولتز الحاضرين على اتخاذ خطوات نحو عالم أكثر سلاما وعدلا، قائلا إنه في حين أن “الطريق أمامنا وعرة”، فإن التاريخ سيحكم على الدول الأعضاء لالتزامها بالخطة المطروحة.
وأضاف أن الاتفاق يمكن أن يكون بمثابة بوصلة نحو التعاون بدلا من الصراع وإظهار التصميم على استعادة العدالة الدولية وتنحية كل الحديث عن الاستقطاب.
وقد تم اعتماد ميثاق المستقبل بالإجماع يوم الأحد، ويغطي مجموعة واسعة من الموضوعات بما فيها السلام والأمن، والتنمية المستدامة، وتغير المناخ، والتعاون الرقمي، وحقوق الإنسان، والنوع الاجتماعي، والشباب والأجيال المقبلة، وتحول الحوكمة العالمية. وحضر أكثر من 130 رئيس دولة وحكومة القمة التي تم التجهيز لها على مدى أكثر من عام ونصف، وأدلوا بتصريحات حول الوثائق التي تم التوصل إليها كنتيجة رئيسية لها.