لوس أنجليس 2 أكتوبر 2024 (شينخوا) أوقفت وكالة ناسا الأمريكية لعلوم الفضاء تشغيل جهاز قياس البلازما على متن فوياجر2 توفيرا لإمدادات الطاقة الكهربائية المتراجعة في المسبار، حسبما ذكرت الوكالة يوم الثلاثاء.
وتم إطلاق فوياجر2 في عام 1977 قبل 16 يوما من فوياجر1، وسافر كلاهما إلى ما هو أبعد من وجهتيهما الأصليتين، المشتري وزحل، ما أطال عمريهما من 4 أعوام إلى 47 عاما. ويعد المسبار فوياجر2 الآن أطول مهمة تشغلها وكالة ناسا.
وقالت الوكالة إن المركبة الفضائية التي سافرت أكثر من 20.5 مليار كيلومتر من الأرض، تواصل استخدام أربعة أدوات علمية لدراسة المنطقة خارج الغلاف الشمسي البشري والفقاعة الواقية للجسيمات والمجالات المغناطيسية التي أنشأتها الشمس.
وأصدر مهندسو المهمة في وكالة ناسا أمرا بإيقاف تشغيل أداة علم البلازما على متن فوياجر 2 في 26 سبتمبر. واستغرق الأمر 19 ساعة للوصول إلى فوياجر 2، الذي أرسلته شبكة الفضاء العميق التابعة لناسا، فيما استغرقت إشارة العودة 19 ساعة أخرى للوصول إلى الأرض.
ويقيس جهاز علم البلازما كمية البلازما (الذرات المشحونة كهربائيا) واتجاه تدفقها. وقد جمع بيانات محدودة في السنوات الأخيرة بسبب اتجاهه بالنسبة للاتجاه الذي تتدفق فيه البلازما في الفضاء بين النجوم، وفقا لوكالة ناسا.
وقالت ناسا إن فريق المهمة يواصل مراقبة سلامة المركبة الفضائية ومواردها المتاحة لاتخاذ قرارات هندسية تزيد من الإنتاج العلمي للمهمة.