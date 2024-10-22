شيآن 22 أكتوبر 2024 (شينخوا) كشفت الصين النقاب عن أول سلسلة من أنواع أجنحة الطائرات على الإطلاق في مدينة شيآن بمقاطعة شنشي شمال غربي البلاد.
وبدوره، قال تانغ تشانغ هونغ، أكاديمي في الأكاديمية الصينية للهندسة، إن تصميم أجنحة الطائرات هو أساس صناعة الطيران وأيضا التكنولوجيا الرئيسية لدعم الابتكار المستقل لتكنولوجيا الطيران في الصين.
وتحدد الأجنحة الكفاءة الديناميكية الهوائية واستقرار الطيران للطائرة، حيث تعتبر السلسلة أول ملف تعريف للصين لأجنحة الطائرات عالية الأداء، وتتألف من أكثر من 1000 نوع من الأجنحة علاوة على قاعدة بيانات للاستخدام الصناعي.
وتعد هذه السلسلة إنجازا بحثيا استغرق 30 عاما لجامعة شمال غربي الصين للعلوم التطبيقية، الباني الرئيسي للسلسلة.
ويعتقد أن السلسلة ذات أهمية في تحسين قدرة الابتكار المستقلة للتصميم الديناميكي الهوائي في قطاع الطيران الصيني، ودعم التنمية المستدامة لمعدات الطيران المتطورة في البلاد.