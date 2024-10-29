أكد رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور بجنوب سيناء، الدكتور أشرف حسن أن مبادرة “100 يوم رياضة” تهدف إلى تعزيز الصحة واللياقة البدنية للطلاب وإدماج الرياضة كجزء أساسي من حياة الطلاب اليوم
أوضح حسن – في تصريح لقناة (النيل للأخبار) اليوم الثلاثاء – أن مبادرة “100 يوم رياضة” تعمل على تعزيز النشاط البدني وتحسين التحصيل الدراسي للطلاب؛ حيث إن الرياضة تسهم في تعزيز الطاقة الإيجابية وخلق بيئة صحية .وأضاف أن الجامعة وضعت جدولًا منتظمًا لممارسة الرياضة، حيث خصصت يومين في الأسبوع للطلاب الذكور والإناث؛ مما يتيح لهم الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية في الملعب الرئيسي.
تأتي مبادرة “100 يوم رياضة” ضمن فعاليات (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية اللياقة البدنية وتشجيع الأنشطة الرياضية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس
نقلا عن بوابة الاهرام.