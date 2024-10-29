كانبيرا 29 أكتوبر 2024 (شينخوا) أدانت الحكومة الأسترالية الخطوة التي اتخذتها إسرائيل لتقييد عمل الأونروا.
وفي هذا السياق، قالت بيني وونغ، وزيرة الشؤون الخارجية في أستراليا، اليوم (الثلاثاء)، إن أستراليا تعارض مشروع قانون مرره الكنيست الإسرائيلي يُصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) كمنظمة إرهابية، ويُوقف عملها داخل إسرائيل في غضون 90 يوما.
وقالت وونغ في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي “تقوم الأونروا بأعمال مُنقذة للحياة. أستراليا تعارض قرار الكنيست الإسرائيلي الذي يُقيد بشدة عمل الأونروا. وفي يوم الأحد، انضمت أستراليا إلى كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة لحث الكنيست الإسرائيلي على عدم المضي قدما في تمرير هذا التشريع.”
وأكد البيان المشترك الصادر يوم الأحد أنه بدون العمل الذي تقوم به الأونروا، ستتعرقل بشدة العمليات المعنية بتوفير المساعدات الإنسانية الأساسية المنقذة للحياة إلى اللاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وغيرها من المناطق، إذا لم تكن مستحيلة.
وجددت وونغ التأكيد اليوم على دعوة أستراليا لإسرائيل بالامتثال للأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، حتى يتم توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في غزة