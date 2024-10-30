ليوبليانا 29 أكتوبر 2024 (شينخوا) أعربت وزارة الخارجية السلوفينية عن قلقها البالغ إزاء تشريع مررته إسرائيل مؤخرا يعيق عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في أنحاء قطاع غزة.
وقالت وزيرة الخارجية تانيا فاغون في بيان أصدرته الوزارة يوم الثلاثاء “إن هذا القانون، الذي يعرقل عمليات الأونروا الحيوية، يعتبر تفويضا مفتوحا لتفاقم الأزمة الإنسانية الرهيبة أصلا في غزة. هذه ضربة خطيرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وجددت فاغون دعوتها لإسرائيل لاحترام ميثاق الأمم المتحدة والالتزام بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة لضمان تنفيذ ولاية الأونروا دون عراقيل.
وأشارت إلى أن القانون الإنساني الدولي يشمل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية بشكل آمن ودون عوائق وضمان حماية العاملين في المجال الإنساني.
وكتبت فاغون على حسابها على موقع ((إكس)) ليلة الاثنين “الأونروا هي شريان حياة لأجيال من اللاجئين”.
وكانت سلوفينيا قد زادت خلال العام الماضي تبرعاتها المالية للأونروا بتخصيص 2.55 مليون يورو للوكالة منذ أكتوبر عام 2023.
وفي يوليو، أطلقت سلوفينيا مع الأردن والكويت مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه الأونروا، والتي أيدتها منذ ذلك الحين 123 دولة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت الأونروا في عام 1949، لكن البرلمان الإسرائيلي أقر يوم الاثنين قانونا يحظر نشاط الوكالة داخل الأراضي الاسرائلية