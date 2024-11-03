القاهرة 01 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 03 نوفمبر 2024 م واس
التقى الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، خالد بن عبدالله البكر، اليوم، وكيل الأمين العام المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “موئل الأمم المتحدة” السيدة انكلوديا روسباخ، بحضور سفير خادم الحرمين الحرمين الشريفين لدى كينيا السفير خالد بن عبدالله السلمان، وذلك على هامش مؤتمر جودة الحياة العالمي المقام حاليا بالقاهرة.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث و الخبرات للارتقاء بجودة الحياة على الصعيد الدولي، والتعاون في استخدام البيانات الضخمة وإشراك المجتمعات المحلية لتطوير مؤشرات جودة الحياة دولياً، وأهمية وضع جودة الحياة والتنمية المستدامة ضمن الأجندة العالمية للأمم المتحدة.
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