الرياض – واس
تبرز الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وللمرة الثانية على التوالي، مكانة المملكة العالمية في مجال استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، لاسيما في تشكيل مستقبل الحياة في المدن الذكية، وذلك خلال أعمال المؤتمر والمعرض العالمي للمدن الذكية الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 5 – 7 نوفمبر الجاري، بوصفها شريكًا عالميًا للمؤتمر والمعرض، والمسؤولة عن تمثيل المملكة في المحافل الدولية في المجالات ذات الصلة بالبيانات والذكاء الاصطناعي.
ويعد المؤتمر العالمي ومعرض المدن الذكية في برشلونة، من الفعاليات العالمية الأكثر تأثيرًا في مجال المدن الذكية والابتكار الحضري بالعالم، وتحرص عليه “سدايا” من منطلقات استشرافية عدة، منها تبادل الخبرات مع أكثر من 600 متحدث يمثلون مجموعة من قادة الحكومات والشركات ومنظمات الابتكار في مجال بناء المدن الذكية، والمديرين التنفيذيين وممثلي المدن والأكاديميين الذين سينقلون تجارب أكثر من 850 مدينة من 130 دولة، بحضور أكثر من 25 ألف مشارك، إلى جانب أكثر من 1100 عارض في المعرض المصاحب.
وتسعى “سدايا” من خلال هذه المشاركة، إلى تعزيز مكانة المملكة الريادية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وما وصلت إليه من تقدم متسارع في هذا المجال التقني المتقدم، لا سيما تصدّرها أعلى مستويات المؤشرات العالمية في البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تبادل الخبرات مع الجهات الدولية المشاركة في مجال المدن الذكية وإبراز المشروعات التي عملت عليها وتتسق مضامينها مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تتواءم في توجهاتها الدولية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويتقدم مشاركة “سدايا” في هذا المحفل العالمي، جلسة رئيسة يتحدث فيها معالي مدير مركز المعلومات الوطني في “سدايا” الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، عن جهود “سدايا” في مجال التحول الرقمي، بجانب مشاركة الرئيس التنفيذي للمدن الذكية الدكتور سطام السبيعي من خلال جلسة حوارية بعنوان (التقنيات الناشئة لحياة حضرية شاملة)، ومساعد مدير مركز المعلومات الوطني لتقنيات التعرف المتقدم والهوية الرقمية الدكتور هذام التويجري عبر جلسة بعنوان (إثراء الحياة الحضرية بالخدمات الرقمية)، ونائب الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الإستراتيجية الدكتور عبدالرحمن حبيب بجلسة تحت عنوان (التقنيات الحديثة في التصميم الحضري).
ومن المقرر أنْ تعرض “سدايا” في جناحها المشارك في المعرض المصاحب لمؤتمر المدن الذكية جهودها في منصات سواهر، و بصير، والنفاذ الوطني الموحد، وتطبيق “توكلنا” التطبيق الوطني الشامل، والمنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان”، علاوة على خبراتها في بناء البنية التحتية للمدن الذكية من خلال بنك البيانات الوطني ومنصة “ديم” والشبكة الحكومية الخاصة للتكامل الحكومي.
وسيتمكن زوار جناح سدايا من الوقوف على مشروعاتها الوطنية عبر عدد من المنتجات الحيوية التي تشكل مستقبل الحياة في المدن الذكية مثل: “عيناي” الذي يعد أحد الحلول الطبية الرائدة في المملكة، حيث يسخر قوة الذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكة السكري، ومنتج “صوتك” ، ومنصة “TALEEM” ، فضلًا عن مشاهدة جهود “سدايا” في تمكين المدن الذكية ومسرعة المدن الذكية والمنتدى العالمي للمدن الذكية، والقمة العالمية للذكاء الاصطناعي اللتين تنظمهما “سدايا”.