فيينا 3 نوفمبر 2024 (شينخوا) أعلنت 8 دول من أعضاء مجموعة “أوبك+” المنتجة للنفط يوم الأحد تمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط لمدة شهر حتى نهاية ديسمبر ردا على التراجع المستمر في الأسعار.
وتضم أوبك + منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها. والدول الثماني المشاركة في هذه التخفيضات هي المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان.
وأكدت منظمة أوبك في بيان أن هذه الدول “وافقت على تمديد التعديلات الطوعية في الانتاج في نوفمبر عام 2023 والبالغة 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر 2024”.
وجددت الدول أيضا التأكيد على التزامها “بتحقيق الامتثال الكامل” مع أهداف الإنتاج الخاصة بها والتعويض عن الكميات الزائدة في الإنتاج بحلول سبتمبر عام 2025.
ويأتي القرار في أعقاب قرار مماثل في سبتمبر عندما مددت الدول الثماني تخفيضات طوعية كان من المقرر أن تنتهي في نهاية سبتمبر لمدة شهرين إضافيين.
وتراجعت أسعار النفط بشكل عام في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي.