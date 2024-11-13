بدأت الصين تسويق سنداتها الدولارية في السعودية، التي تعد أول عملية بيع للديون بالعملة الأمريكية تقوم بها منذ عام 2021.
تعرض الصين السندات ذات أجل 3 و 5 أعوام بسعر استرشادي 25 و 30 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقالت وزارة المالية الصينية في وقت سابق من هذا الشهر إنها تخطط لبيع ما يصل إلى ملياري دولار من السندات.
تعد الرياض مكانا غير معتاد لمثل هذا الطرح، حيث عادة ما يتم اختيار لندن ونيويورك وهونج كونج لإجراء مثل هذه المعاملات. لكن هذا الاختيار يأتي بعد جهود تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
واجتمع المسؤولون من كلا البلدين في وقت سابق من هذا العام لمناقشة التعاون، ويمكن رصد دفء العلاقات في إعلان مضاعفة الاستثمار في السعودية من قبل أكبر منتج للصلب في الصين.
وفقا لوثيقة عرض سابقة، اطلعت عليها “بلومبرغ”، سيتم تداول السندات في بورصتي “ناسداك دبي” و”هونغ كونغ”، في الأشهر الأخيرة كشفت الصين عن خطط لدعم اقتصادها المتعثر.
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية عن برنامج إنقاذ بقيمة 1.4 تريليون دولار للحكومات المحلية المثقلة بالديون، لكنها توقفت عن تقديم المزيد من الحوافز لتحفيز الطلب المحلي.