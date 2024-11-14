الرياض 12 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 14 نوفمبر 2024 م واس
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية قد بلغ 1.9% في شهر أكتوبر 2024، مقارنة بنظيره من العام الماضي.
ويُعد معدل التضخم في المملكة ضمن أقل معدلات التضخم بين دول مجموعة العشرين.
يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 بندًا، وقد تم اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، ويتم جمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر
إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري.
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