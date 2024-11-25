الرياض 21 نوفمبر 2024 (شينخوا) تم الإعلان اليوم (الخميس) عن إطلاق شركة ((تشاينا تيليكوم الخليج)) الصينية رسميًا في الرياض، بحسب بيان رسمي للشركة.
ويمثل الإطلاق علامة فارقة مهمة في مشاركة الشركة في مبادرة الحزام والطريق، وفي تعزيز بناء مجتمع مصير مشترك بين الصين والدول العربية، وهو يعتبر خطوة قوية إلى الأمام في رحلة الشركة نحو التوسع الدولي.
وتهدف الشركة إلى الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات المستوى العالمي لدعم رؤية السعودية 2030، والمساهمة في تنويع اقتصاد السعودية وتعزيز قدرتها التنافسية الوطنية.
وأكد ليو قوي تشينغ مدير مجموعة ((تشاينا تيليكوم)) الصينية أن ((تشاينا تيليكوم)) تلتزم بنهج منفتح وتعاوني ومتبادل المنفعة، معربا عن استعدادها لمشاركة خبراتها في تكامل الشبكات السحابية، والتحول السحابي والعمليات الذكية، والابتكار التكنولوجي.
وشدد على التزام الشركة بالعمل بشكل وثيق مع الحكومة والشركات والشركاء في المملكة العربية السعودية للمشاركة بشكل عميق في تطوير البنية التحتية الرقمية المحلية.
وتابع “سيساعد هذا التعاون في تطوير الجيل القادم من تقنيات المعلومات بشكل سريع، وبناء جسر قوي للتعاون الصيني السعودي في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والاستفادة من الموارد الواسعة للشركة والقدرات التشغيلية العالمية لتقديم منتجات وخدمات اتصالات مبتكرة وعالية الجودة، وخاصة في مجال الجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي”.
من جانبه، قال فواز مشعل الشعلان نائب المدير العام لفرع الرياض بالبنك الصناعي والتجاري الصيني إن ((تشاينا تيليكوم))، باعتبارها من مقدمي خدمات الاتصالات على مستوى العالم، تتمتع بموارد شبكية سحابية غنية.
وأضاف أن إطلاق الشركة يعد خطوة مهمة لدعم بناء المعلومات الرقمية للمؤسسات في السعودية، مؤكدا أنه بفضل الجهود المشتركة لجميع الأطراف، “ستكون قادرة على استيعاب الاتجاه الجديد للعصر الرقمي والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية في المملكة والتعاون العملي بين الصين والسعودية في مختلف المجالات”.
وخلال حفل الافتتاح، شارك تشو هاو رو المدير العام لـ((تشاينا تيليكوم الخليج)) برؤية متعمقة فيما يتعلق باستثمارات مواردها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز بشكل خاص على قدرات الخدمة المبتكرة، بما في ذلك سحابة eSurfing، وقوة الحوسبة، وتكنولوجيا الكم، وشبكة الجيل الخامس.
وعلى هامش حفل الإطلاق، عقدت شركة ((تشاينا تيليكوم)) أفريقيا والشرق الأوسط المحدودة وشركة الاتصالات السعودية (STC) حفل توقيع مذكرة تفاهم.
ووفقًا للمذكرة، سيعمل الطرفان على تعميق التعاون في مجال إنترنت الأشياء (IoT)، ودمج مزاياهما الخاصة لتوفير تجربة اتصال إنترنت الأشياء أكثر تحسينًا وراحة للعملاء في السعودية.