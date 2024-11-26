واس – الرياض:
يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى 1446هـ الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2024 م، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1446 / 1447هـ (2025م).
ويعقد اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وزير المالية محمد الجدعان المؤتمر الصحفي الحكومي ، الذي يتناول إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 – 1447هـ (2025).
وسيجيب معاليه على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الذي ينقل عبر القنوات السعودية، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والمالية