26/11/2024   9:19 ص

اليوم في مجلس الوزراء جلسة الميزانية

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واس – الرياض:

يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى 1446هـ الموافق السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2024 م، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1446 / 1447هـ (2025م).

ويعقد اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، وزير المالية محمد الجدعان المؤتمر الصحفي الحكومي ، الذي يتناول إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 – 1447هـ (2025).

وسيجيب معاليه على أسئلة الصحفيين والإعلاميين، خلال المؤتمر الذي ينقل عبر القنوات السعودية، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارتي الإعلام والمالية

للسنة المالية 1446 - 1447هـ «2025م»

اليوم في مجلس الوزراء جلسة الميزانية

اقتصاد
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