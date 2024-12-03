كشفت بي بي سي عن قائمتها التي تتضمن 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم لعام 2024.
من بينهن الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد، وناجية الاغتصاب والناشطة جيزيل بليكو، والممثلة شارون ستون، واللاعبات الأولومبيات ريبيكا أندريد و أليسون فيليكس، والمغنية راي، والفنانة البصرية ترايسي أمين، وناشطة المناخ أدينيكي أولادوسو، والكاتبة كريستينا ريفيرا غارزا.
من مواجهة الصراعات المميتة والأزمات الإنسانية في غزة ولبنان وأوكرانيا والسودان، إلى مشاهدة الاستقطاب في المجتمعات التي أعقبت عدداً قياسياً من الانتخابات في جميع أنحاء العالم، كان على النساء أن يجتهدن للوصول إلى أكبر قدر من الصمود.
تُقر قائمة بي بي سي 100 امرأة بالتحديات التي واجهتها النساء هذا العام من خلال الاحتفاء بأولئك اللاتي، بفضل صمودهن، يسعين لتحقيق التغيير بينما يتغير العالم من حولهن. كما تواصل القائمة التزامها باستكشاف تأثير حالة الطوارئ المناخية، مسلطة الضوء على رائدات المناخ ممن يعملن لمساعدة مجتمعاتهن على مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها.
تدرج الأسماء بترتيب غير محدد
حميدة أمان، أفغانستان
رائدة في مجال الإعلام والتعليم
عندما حرمت حركة طالبان الفتيات الأفغانيات من الوصول إلى التعليم الثانوي، قررت رائدة الأعمال في مجال الإعلام حميدة أمان إطلاق أكاديمية (بيجوم-Begum)، وهي مساحة على الإنترنت تقدم دورات الوسائط المتعددة المجانية للطلبة الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدرسة.
يشار إلى أن المنصة التعليمية قدمت في العام الماضي، أكثر من 8500 مقطع فيديو باللغتين الدارية والبشتونية، وتغطي المناهج الدراسية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر.
كما أطقلت أمان في شهر مارس/آذار، قناة (Begum TV)، وهي قناة تعليمية تبث دورات أكاديمية عبر الأقمار الصناعية.
وجاءت هذه الخدمة في أعقاب مشروعها راديو (بيجوم -Begum)، وهي محطة إذاعية أنشأتها النساء من أجل النساء، بعد وصول طالبان إلى السلطة في عام 2021.
وغيرها كثيرات من انحاء العالم