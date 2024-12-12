12/12/2024   10:31 ص

كأس العالم بنكهة عربية، المغرب يشارك في تنظيم مونديال 2030 والسعودية تستضيف نسخة 2034

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ب ب سي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء أن السعودية ستنظم كأس العالم للرجال في 2034 فيما تقام نسخة 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال على أن تستضيف ثلاث دول في أمريكا الجنوبية مباراة واحدة لكل منها.

وتقدم ملف واحد لاستضافة نسخة 2030 وآخر لتنظيم 2034، لتُمنح حقوق تنظيم النسختين بالتزكية.

وصادقت الاتحادات الوطنية الـ211 المنضوية، بالتصفيق، على الترشيح المنفرد للملفات، خلال الجمعية التي شهدت إعلان رئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو عن هوية الفائزين.

وستشهد بطولة كأس العالم 2030، المقامة في ثلاث قارات وست دول هم المغرب وإسبانيا والبرتغال استضافة أوروغواي والأرجنتين وباراغواي مباريات للاحتفال بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة.

وبعدها بأربع سنوات، ستصبح السعودية الدولة الثانية من منطقة الخليج التي تستضيف البطولة التي تقام كل أربع سنوات، وذلك بعد 12 عاماً من استضافة جارتها قطر لنسخة 2022.

مشجع سعودي يحتفل بنيل بلاده استحقاق تنظيم مونديال 2034

كأس العالم بنكهة عربية، المغرب يشارك في تنظيم مونديال 2030 والسعودية تستضيف نسخة 2034

اخبار الرياضة
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