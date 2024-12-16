توفي الاستاذ عبد الله علي النعيم الامين السابق لامانة الرياض واذي تقلد عدييد من المناصب في القطاع الحكومي والخاص والاهلي وانشأ جائزة سنوية للتاريخ تقدم سنويا للاعمال البارزة من خلال جمعية التاريخ والآثار لدول مجلس التعاون العربية
فقدت المملكة واحدًا من رموزها البارزين في مجال التنمية والتطوير الحضري، حيث انتقل إلى رحمة الله تعالى عبدالله العلي النعيم، أمين مدينة الرياض الأسبق، عن عمر ناهز 90 عامًا، تاركًا خلفه إرثًا مميزًا وشاهدًا على مسيرة حافلة بالعطاء والإسهامات الوطنية.
وكان من المقرر أن يتم تدشين مجموعة أعماله الكاملة خلال حياته تحت عنوان: «الأعمال الكاملة لأبحاث معالي الأستاذ عبد الله بن علي النعيم»، التي ستُصدرها جمعية التراث والوثائق بمحافظة عنيزة وتضم المجموعة خلاصة خبراته وأبحاثه القيادية التي أسهمت في النهضة المدنية للرياض، مسترشدة برؤية القيادة الحكيمة في المملكة.
رحمه الله وغفر