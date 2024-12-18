اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قائمة الحكام السعوديين لعام “2025”، التي ضمت “21” حكمًا و”3″ حكمات.
وضمت قائمة الحكام السعوديين المعتمدين لدى فيفا “8” حكام ساحة وهم: محمد الهويش، فيصل البلوي، شكري الحنفوش، محمد السماعيل، عبدالله الشهري، ماجد الشمراني، وخالد الطريس، وهبة العويضي.
وعلى مستوى الحكام المساعدين ضمت القائمة “10” حكام وهم: محمد العبكري، عبدالرحيم الشمري، إبراهيم الدخيل، عمر الجمل، فيصل القحطاني، هشام الرفاعي، خلف الشمري، سعد السبيعي، ياسر السلطان، وإيمان المدني.
وضمت القائمة على مستوى حكام الفيديو “6” حكام هم: محمد الهويش، سلطان الحربي، ممدوح آل شهدان، ماجد الشمراني، عبدالله الشهري وخالد الطريس، فيما ضمت يحيى العثواني وريم البيشي حكما كرة القدم للصالات، والحكم حامد المالكي للكرة الشاطئية.
من جانبه هنأ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل الحكام المعتمدين من “فيفا”, متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم التحكيمية وأن يقدموا صورة مشرفة للتحكيم السعودي في المحافل الدولية.
وأشاد المسحل بجهود لجنة الحكام في الاتحاد السعودي طوال الفترة الماضية من أجل تطوير أداء الحكام السعوديين كونهم أحد أهم عناصر لعبة كرة القدم، وهو ما كان له أثر كبير في الثقة القارية والدولية بالحكم السعودي الذي قدم مستويات مميزة في الكثير من البطولات والمباريات الدولية خلال الفترة الماضية.