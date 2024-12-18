واشنطن – وكالات
طمأنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية الثلاثاء سكان ولاية نيوجيرسي ومحيطها أن المشاهدات التي يتم الإبلاغ عنها منذ أسابيع لمسيرات في الأجواء المدنية والعسكرية بالمنطقة لا تشكل تهديدا للأمن القومي والسلامة العامة.
جاء ذلك في بيان مشترك نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بشأن الاستجابة المستمرة للتقارير عن مشاهدات للمسيرات وقعت عليه إلى جانبها كل من وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة الطيران الفيدرالية.
وأوضح البيان أن “هناك أكثر من مليون مسيرة مسجلة بشكل قانوني لدى إدارة الطيران الفيدرالية في الولايات المتحدة وهناك آلاف المسيرات التجارية وتلك التي يستخدمها الهواة وطائرات إنفاذ القانون التي تحلق بشكل قانوني في الأجواء يوميا” مضيفة “مع تطور المشهد التكنولوجي نتوقع أن يزداد هذا العدد بمرور الوقت”.
وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقى بلاغات عن “أكثر من 5 آلاف مشاهدة لمسيرات في الأسابيع القليلة الماضية برز منها حولي 100 دليل” بالإشارة إلى البلاغات التي تبين أنها جديرة بالمتابعة.
وأكد أن الحكومة الفيدرالية الأمريكية “تدعم المسؤولين الحكوميين في الولايات والمحليين في التحقيق في هذه التقارير” بالإضافة إلى أنها “تعمل بسرعة تماشيا مع كل من مهامنا وسلطاتنا على تحديد الأولويات ضمن هذه الأدلة ومتابعتها”.
كما أشار إلى أنها أرسلت “تكنولوجيا الكشف المتقدمة إلى المنطقة ومراقبين بصريين مدربين”.
ولفت إلى أنه “بعد فحص البيانات الفنية والنصائح من المواطنين المعنيين عن كثب نقدر أن المشاهدات حتى الآن تشمل مزيجا من مسيرات التجارية القانونية ومسيرات مخصصة للهواة ومسيرات إنفاذ القانون بالإضافة إلى طائرات مأهولة ذات أجنحة ثابتة والمروحيات ونجوم تم الإبلاغ عنها عن طريق الخطأ على أنها مسيرات”.
وشدد البيان على أنه “لم نحدد أي شيء غير عادي ولا نقيم النشاط حتى الآن على أنه خطر على الأمن القومي أو السلامة العامة فوق المجال الجوي المدني في نيوجيرسي أو ولايات أخرى في الشمال الشرقي