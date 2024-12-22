القاهرة 21 ديسمبر 2024 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية اليوم (السبت) تفاصيل مشروع شركة ((شين فينج إيجيبت)) الصينية لإنشاء مجمع صناعي متكامل في مصر باستثمارات قدرها 1.65 مليار دولار.
وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أن المجمع سوف يضم تسعة مصانع داخل منطقة العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شرق القاهرة.
وسيتم إقامة هذه المصانع على مرحلتين خلال خمس سنوات.
من جهتها، ذكرت السفارة الصينية بالقاهرة على (فيسبوك) اليوم أن وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير بحث مع رئيس شركة (شين فينج إيجيبت) لمنتجات الحديد تيان هايكوي، تفاصيل إقامة مجمع صناعي متكامل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 1.65 مليار دولار.
ووفق السفارة، سيضم المجمع “تسعة مصانع على مساحة 3.75 مليون متر مربع”، وسيوفر 8 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب المصري.
وستضم المرحلة الأولى للمجمع أربعة مصانع تشمل مكونات أقراص فرامل السيارات والأجهزة المنزلية، والمرحلة الثانية خمسة مصانع تشمل مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم ومعدات الهيكل الفولاذي وغيرها.
وحسب السفارة الصينية، يعد هذا المشروع تجسيدا للعلاقة الاستراتيجية المتينة بين مصر والصين، ويعزز التعاون بين البلدين نحو آفاق جديدة.
وأشارت إلى “شراكة استراتيجية بين الصين ومصر لتعزيز التصنيع المحلي وتوسيع الأسواق في المنطقة”.