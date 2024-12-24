بغداد 23 ديسمبر 2024 (شينخوا) أعلن وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، اليوم (الاثنين) أن بلاده تعتزم إيقاف حرق الغاز المصاحب بالكامل بنهاية العام 2027 أو بداية 2028.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن عبد الغني قوله إن وزارته تأمل أن تصل العام المقبل لنسبة استثمار للغاز تصل إلى 80 بالمائة.
وتابع “نحن جادون للوصول لمرحلة إيقاف حرق الغاز بالكامل بنهاية العام 2027 أو بداية 2028، ونأمل أن تكون الكميات المنتجة حينها كافية للمحطات الكهربائية”.
وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فأن هناك تصاعداً في مستويات إيقاف حرق الغاز المصاحب.
وقال المكتب في بيان “إن النسبة حالياً تبلغ 67 بالمائة، ومن المؤمل الوصول إلى نسبة 80 بالمائة نهاية العام المقبل، وصولاً إلى إيقاف الحرق بشكل تام في نهاية عام 2027”.
وترأس رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم اجتماعًا خاصًا بمشاريع قطاعي النفط والكهرباء، بحضور وزيري النفط والكهرباء.
وجرى خلال الاجتماع البحث في توجيه الدعوة لشركات أمريكية متخصصة لإنشاء منصة ثابتة للغاز في ميناء الفاو الكبير، ودعوة شركات الطاقة العالمية للاستثمار في حقول الغاز الطبيعي، بحسب البيان.
وقال وزير النفط العراقي في هذا الإطار إنه “في ضوء الحاجة المتزايدة وجه رئيس الوزراء بتوفير منافذ إضافية وبناء منصة خاصة للاستيراد بطاقة 1000 مليون قدم مكعب قياسي، وسيتم إنشاؤها في ميناء الفاو”.
وأضاف أنه “تم توجيه دعوة لشركات أمريكية وأوروبية لتقديم عروضها لإنشاء هذه المنصة” في ميناء الفاو بمدينة البصرة جنوبي البلاد.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد افتتح في يونيو من العام الجاري مشروعا لمعالجة الغاز المصاحب في حقل الحلفاية النفطي بمحافظة ميسان جنوبي البلاد.
وقال السوداني حينذاك “إن الجهود والخطط مستمرة لاستثمار جميع ما ينتج من الغاز، والهدف هو الوصول إلى نسبة صفر للغاز المحروق بحلول عام 2028”.
والغاز المصاحب هو غاز يصاحب عملية استخراج النفط الخام، وغالبا ما يحرق للتخلص منه.
ومازال العراق يستورد احتياجاته من الغاز المخصص لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية من إيران، إذ يعاني من نقص في إنتاج الكهرباء، خصوصا في فصل الصيف.
وأحيانا تقوم طهران بخفض إمدادات الغاز للصيانة أو بسبب مستحقات مالية، وهو ما يؤثر على إنتاج الكهرباء في العراق، ففي 24 نوفمبر الماضي أعلنت وزارة الكهرباء عن فقدان أكثر من 5000 ميجاواط بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني.