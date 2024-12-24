وفقا ل صحيفة الخليج الاماراتية
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسور عمر ياغي بمناسبة فوزه بجائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2024 تقديراً لإسهاماته الاستثنائية في مجال الكيمياء.
فمن هو البروفيسور عمر ياغي:
* وُلد البروفيسور عمر ياغي في عمان عام 1965.
* يشغل منصب أستاذ كرسي جيمس ونيلتجي تريتر للكيمياء في جامعة كاليفورنيا بيركلي.
* عالم منتسب في مختبر لورانس بيركلي الوطني ومدير مؤسس لمعهد بيركلي العالمي للعلوم.
* نشر البروفيسور ياغي أكثر من 300 بحث علمي، وحظيت أعماله بأكثر من 250000 استشهاد علمي.
* حصل على العديد من الجوائز المرموقة، منها جائزة الملك فيصل العالمية في العلوم (2015)، وجائزة وولف في الكيمياء (2018).
* تعتبر إسهامات البروفيسور عمر ياغي رائدة وثورية في مجال الكيمياء الشبكية، حيث طور أساليب مبتكرة لربط الوحدات الجزيئية لتشكيل هياكل مفتوحة عبر روابط قوية.
* أدت أبحاثه وابتكاراته إلى الإسهام في تطوير مواد متقدمة مثل الأطر الفلزية العضوية (MOFS) والأطر العضوية التساهمية (COFS).
* تتميز هذه المواد بتطبيقاتها الواسعة التي تشمل التقاط الكربون، وإنتاج الطاقة النظيفة، واستخلاص المياه من الهواء، والتحفيز الكيميائي، ما يجعلها أساسية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
* يُعتبر ياغي من الرواد في مجال الكيمياء الشبكية (Reticular Chemistry)، وهو علم يهتم بربط كتل البناء الجزيئية معاً بواسطة روابط قوية لإنشاء أطر مفتوحة يمكن استخدامها في تطبيقات متعددة.