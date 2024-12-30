تُوفي الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر، أمس (الأحد)، عن عمر ناهز 100 عام، حسب ما أعلن نجله.
وأكد ابنه جيمس كارتر، أن والده فارق الحياة في منزله، دون تقديم سبب للوفاة.
وعُولج كارتر في السنوات الأخيرة من سرطان الجلد، مع أورام انتشرت في كبده ودماغه.
ويُعد كارتر الحائز جائزة نوبل للسلام، الرئيس الـ39 للولايات المتحدة، وتم انتخابه رئيساً في عام 1976 لدورة رئاسية واحدة.
أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أنَّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، وجه باعتبار 9 يناير 2025، يومًا وطنيًا للحداد في أنحاء الولايات المتحدة على وفاة الرئيس الأسبق جيمي كارتر، الذي وافته المنية عن عمر 100 سنة، كما ذكرت القاهرة الإخبارية.
ونعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، الرئيس الأسبق جيمي كارتر، الذي توفي عن عمر ناهز 100 عام، منوهًا بأنه كان رجل مبادئ وإيمان وتواضع.
وأكد الرئيس الأمريكي أنَّ بلاده ستقيم جنازة رسمية لكارتر، رئيسها الديمقراطي بين العامين 1977 و1981.
وقال بايدن وزوجته جيل في بيان: “أمريكا والعالم فقدا زعيمًا ورجل دولة وعاملًا إنسانيًا غير عادي، لكل من يبحث عن معنى أن يعيش المرء حياة ذات هدف ومعنى –الحياة الطيبة– عليه أن يدرس حياة جيمي كارتر، رجل مبادئ وإيمان وتواضع”.
وقال تشيب كارتر، نجل الرئيس الراحل: “كان والدي بطلًا، ليس فقط بالنسبة لي، بل لكل من يؤمن بالسلام وحقوق الإنسان والحب المجرد من الأنانية، وتشاركت أنا وإخوتي وأختي هذا الحب مع بقية العالم من خلال هذه المبادئ المشتركة، العالم هو عائلتنا بسبب الطريقة التي جمع بها الناس معًا نشكركم على تكريم ذكراه من خلال الاستمرار في العيش وفقًا لهذه المبادئ المُشتركة”.
وذكر مركز كارتر أنَّ مراسم عامة ستُقام في أتلانتا وواشنطن، تليها مراسم دفن خاصة في بلينز، وأضاف أن الترتيبات النهائية للجنازة الرسمية لم تُحدد بعد.
وكان كارتر ينتمي للحزب الديمقراطي وشغل منصب الرئيس من عام 1977 إلى 1981 بعد هزيمة الرئيس الجمهوري آنذاك جيرالد فورد في انتخابات عام 1976. ولم يتمكن من الفوز بولاية ثانية، إذ تلقى هزيمة ساحقة أمام منافسه الجمهوري رونالد ريجان، الممثل السابق وحاكم كاليفورنيا.
وامتد عمر كارتر بعد انتهاء ولايته لفترة أطول من أي رئيس أمريكي آخر، واكتسب سمعة طيبة طوال مسيرته كرئيس سابق، مقارنة بما كان عليه الوضع عندما كان رئيسًا، وهي المكانة التي كان يدركها.