الرياض 5 يناير 2025 (شينخوا) اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، باحتياجات تمويلية تقارب 139 مليار ريال (37.01 مليار دولار) ، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم (الأحد).
وذكرت الوكالة اليوم “أن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، اعتمد خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025 بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين”.
وبحسب الخطة، فإن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لعام 2025 ستبلغ ما يقارب 139 مليار ريال، لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي البالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10.12 مليار دولار).
وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام لعام 2024، ومبادرات أسواق الدين المحلية، بالإضافة إلى خطة التمويل لعام 2025 ومبادئها التوجيهية، مع استعراض تقويم إصدارات برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي لعام 2025.
وبحسب الخطة، تستهدف المملكة خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دين سيادية بسعر عادل ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي