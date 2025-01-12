12/01/2025   9:24 ص

اليوم في الرياض اجتماع وزاري بشأن سوريا

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تستضيف الرياض اليوم الأحد اجتماعاً لوزراء خارجية من الشرق الأوسط وأوروبا لإجراء محادثات بشأن العملية الانتقالية في سوريا.ومن المقرر أن يعقد اجتماعان الأول بين الدول العربية، والثاني سيشمل الدول العربية ودولا أخرى بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وإسبانيا. وستركز المحادثات على سوريا بشكل عام بما في ذلك دعم الإدارة الجديدة ورفع محتمل للعقوبات.سيحضر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية جون باس، حيث وصف بيان للخارجية الأمريكية الاجتماع متعدد الأطراف الذي تستضيفه المملكة لكبار المسؤولين الحكوميين من المنطقة والشركاء العالميين لتنسيق الدعم الدولي للشعب السوري.

الرياض تستضيف اليوم اجتماعاً وزارياً بشأن سوريا

اليوم في الرياض اجتماع وزاري بشأن سوريا

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