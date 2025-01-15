15/01/2025   10:00 ص

مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة ووزارة الحج يُطلقان “معجم مصطلحات الحاج والمعتمر”

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بالتَّعاون مع وزارة الحج والعمرة، أطلق مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة “معجم مصطلحات الحاج والمعتمر”.
ويوثِّق المعجم المصطلحات المرتبطة بمناسك الحج والعمرة مع تعريفاتها، على نحوٍ يسهم في تسهيل الفهم والتَّواصل بين الحجَّاج والمعتمرين من جميع الجنسيَّات، وتعزيز الوعي بمناسك الحج عالميًّا.
ويقدِّم المعجم المصطلحات بست لغات، هي: العربيَّة، والإنجليزيَّة، والتركيَّة، والأورديَّة، والفارسيَّة، والفرنسيَّة، والماليزيَّة؛ ليكون مرجعًا متعدِّد اللُّغات، يخدم ثقافات مختلفة سعيًا لنشر المعرفة بمناسك الحج والعمرة بين الشُّعوب الإسلاميَّة وغيرها، وتعزيزًا للتَّواصل بين الحجَّاج النَّاطقين بلغات مختلفة.
وتؤكِّد جهود المجمع اللُّغويَّة في هذا المجال دوره الاستراتيجيَّ في خدمة القطاعات المحوريَّة المختلفة.
يُذكَر أنَّ مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة يسعى بمبادراته وبرامجه ومشروعاته اللُّغويَّة المتنوِّعة إلى المحافظة على سلامة اللُّغة العربيَّة، وهُويَّتها اللُّغويَّة، ودعمها نطقًا وكتابةً، وتيسير تعليمها وتعلُّمها داخل المملكة وخارجها.

مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة ووزارة الحج يُطلقان “معجم مصطلحات الحاج والمعتمر”

ثقافة وفنون
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