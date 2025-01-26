الرياض واس- الوكاد
تشارك المملكة العربية السعودية، ممثلة في برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، في معرض IPM Essen 2025 ، الذي تستضيفه مدينة أيسن الألمانية، خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري؛ لتعزيز مكانتها الرائدة عالميًا في دعم وتطوير القطاع الزراعي، مع التركيز على دعم صغار المزارعين، والترويج للمنتجات الريفية في الأسواق الدولية.
وتأتي مشاركة برنامج “ريف السعودية” في إطار استعراض تجربته الرائدة في تنمية المجتمعات الريفية، وتسليط الضوء على منجزات البرنامج، وإبراز أرقامه الكبيرة التي حققها في دعم وتطوير صغار المزارعين، والخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات التجارية، والتواصل مع الخبراء في هذا المجال.
وأكد مساعد الأمين العام للبرنامج ماجد البريكان، أن هذه المشاركة، تُعد فرصة جيدة لتقديم التجربة السعودية في التنمية الريفية المستدامة، والتعرف على أحدث الابتكارات والحلول الزراعية، التي يمكن تطبيقها لدعم صغار المزارعين في المملكة، مضيفًا أنها تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون الدولي؛ لدعم القطاع الزراعي السعودي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتنويع الاقتصاد، وتعزيز الأمن الغذائي، ومكانة القطاع الزراعي عالميًا.
وأوضح البريكان، أن جناح “ريف السعودية” بالمعرض، يشتمل على عرضٍ شاملٍ لبرامج الدعم المختلفة، بالإضافة إلى توزيع مواد تعريفية، تتضمن معلومات عن القطاعات المدعومة؛ مثل البن السعودي، والعسل الطبيعي، والنباتات العطرية، وغيرها.
يُذكر أن معرض IPM Essen يُعد واحدًا من أهم المعارض العالمية المتخصصة في البستنة والنباتات الزراعية؛ حيث يجمع أكثر من 1600 عارض من مختلف أنحاء العالم، ويُركز على تقديم أحدث الحلول التقنية في مجال الإنتاج الزراعي المستدام، كما تشتمل فعالياته، على مؤتمرات وورش عمل، تناقش التحديات والفرص في القطاع الزراعي؛ مما يجعل منه منصة عالمية مثالية، لتبادل الخبرات، واستعراض المنتجات، والخدمات المتعلقة بالبستنة والزراعة.