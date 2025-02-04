أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي، وفرع بنك بي إن بي باريبا العالمية عن نقل مقر فرع البنك في المملكة العربية السعودية إلى مركز الملك عبدالله المالي (كافد).
ويعمل فرع بنك بي إن بي باريبا تحت إشراف البنك المركزي السعودي “ساما”، وشركة بي إن باريبا السعودية للاستثمار تحت إشراف هيئة السوق المالية.
وقالت ريما الأسمري، الرئيس التنفيذي لفرع بنك بي إن بي باريبا في المملكة العربية السعودية: “يسعدنا أن نعلن عن انتقال مقرنا في الرياض إلى مركز الملك عبدالله الماليكخطوة جوهرية لتعزيز خدماتنا وتطوير قدراتنا التشغيلية.وتمثل المكاتب الجديدة التزامنا، وحرصنا على تقديم خدمات مصرفية تجارية متميزة”. ومن الجدير بالذكر إنفرع بنك بي إن بي باريبا يتبوأ مكانة ريادية بين فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة العربية السعودية منذ ما يقارب العقدين.
وأضافت الأسمري: “نتطلع قدمًا لتوطيد شراكاتنا ودفععجلة الابتكار في هذه البيئة الديناميكية.”
من جهته، صرح سلطان العبيداء الرئيس التنفيذي للأعمال التجارية في شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي: “مع تحقيق القطاع المصرفي في المملكة نموًا ملحوظًا بنسبة 9.5 % في إجمالي الأصول المصرفية خلال عام 2023، حيث ارتفعت من 3.38 تريليون ريال سعودي في عام 2022 إلى 3.7 تريليون ريال سعودي في عام 2023، واقترابها من الوصول إلى عتبة التريليون دولار أمريكي، وتواصل المملكة ترسيخ مكانتها كوجهة جذابة لأكبر المؤسسات المالية العالمية. ويعزز كافد هذا الزخم من خلال توفير مساحات مكتبية متطورة وبيئة أعمال ديناميكية تدعم الاحتياجات المتنوعة للشركات العالمية، كما يتجلى ذلك بانتقال فرع بنك بي إن بي باريبا إلى المركز. وإننا نرحب بانضمام الفرع إلى مجتمع كافد، ونحن على ثقة من أن وجوده سيُسهم في خلق فرص جديدة تدعم جهودنا المشتركة لتعزيز المشهد المالي والاقتصادي في المملكة. كما أن هذا الانتقال يؤكد مرة أخرى الدور المحوري الذي يلعبه كافد كقاعدة رئيسية للأعمال، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.”
من جانبه، صرح عمار فرعون، الرئيس التنفيذي لشركة بي إن بي باريبا للاستثمار: “يهدف هذا الانتقال إلى تعزيز مبادراتنا الإستراتيجية، والتواصل بشكل أكثر فعالية مع الشركات في المملكة العربية السعودية.”
كما تقع المنطقة المالية في قلب كافد، وتجمع تحت مظلتها أبرز المؤسسات المالية في المملكة، بدءاً من صندوق الاستثمارات العامة إلى هيئة السوق المالية، والسوق المالية السعودية (تداول). كما تضم المنطقة مقرات أكبر البنوك في المملكة. وشهدت المحفظة المالية للمركز توسعًا كبيرًا مع انضمام مؤسسات مرموقة. بفضل مكاتبه العصرية من الفئة الأولى، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، وحلول التنقل الذكية، وعملياته المستدامة، ويوفر كافد بيئة متكاملة وفعّالة تُمكّن الشركات من التوسع والازدهار، ما يجعله موقعًا مثاليًا ومستدامًا لعمليات فرع بنك بي إن بي باريبا.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة بنك بي إن بي باريباالعالمية تعتبر المؤسسة المالية الرائدة في الإتحاد الأوروبي ولها مقار في 63 دولة. ولدى البنك فرع في المملكة العربية السعودية مرخص من البنك المركزي السعودي “ساما” بقيادة ريما الأسمري، وشركة بي إن بي باريباللاستثمار التي تحمل ترخيص الأوراق المالية من هيئة السوق المالية بقيادة عمار فرعون.
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