06/02/2025   9:06 ص

تعليم جازان يحصد المستوى الذهبي والفضي على مستوى المملكة في برنامج جسور التواصل

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جيزان 07 شعبان 1446 هـ الموافق 06 فبراير 2025 م واس
حصدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المستوى الذهبي والفضي على مستوى المملكة في برنامج “جسور التواصل” للعام 1446هـ، الذي نفذته وزارة التعليم واستضافته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، بمشاركة 48 طالبًا وطالبة يمثلون 16 إدارة تعليمية عامة.
‬وحقق المستوى الذهبي الطلبة يحيى علي دغريري، والبدر عبدالقادر الحازمي، وعائل حمد حكمي، وأمجد عبدالله الحازمي، ولين خالد إدريس، ورزان ناصر بشيري، فيما حصد المستوى الفضي الطالبتان أصال محمد عقيلي، وميار عيسى جعفري.
وهنأ المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي الطلبة الفائزين ومدارسهم وأسرهم، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها الإدارة على المستوى الوطني.
يُذكر أن برنامج جسور التواصل يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار في البيئة التعليمية، من خلال تدريب الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية على مهارات الحوار والإلقاء الفعال في مختلف الموضوعات التربوية والاجتماعية والوطنية.

تعليم جازان يحصد المستوى الذهبي والفضي على مستوى المملكة في برنامج جسور التواصل

ثقافة وفنون
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