من المنتظر إطلاق تقنية جديدة في السعودية لتشخيص وعلاج الأورام عبر استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يتم حاليا مناقشة استخدام هذه التقنية وتطويرها مع خبراء من الأطباء على مستوى العالم بحسب ما ذكره لـ”الاقتصادية” الدكتور محمد اليامي رئيس مركز الأورام بمستشفى الملك خالد في نجران.
السعودية تعمل حاليا على تقنية جديدة وهي استخدام الروبوتات لاستئصال الأورام، كأول دولة على مستوى الشرق الأوسط والسادس على مستوى العالم في استخدام هذه التقنية الحديثة، وفقا لليامي.
وبين اليامي بأن عمليات أورام الغشاء البريتوني كانت في السابق تتم عبر فتح كامل البطن وقد تستغرق نحو 16 ساعة متواصلة، تتم الآن عبر الروبوتات وفي وقت أقل، بحسب ما ذكره الدكتور اليامي خلال استضافة السعودية المؤتمر الدولي الثاني لمجموعة الشرق الأوسط لأورام الغشاء البريتوني.
ويهدف الحدث إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات مع نخبة من الخبراء العالميين، بمشاركة 71 متحدثًا متخصصًا من مختلف قارات العالم، وتقدم السعودية إسهامات علمية لافتة في مجال أورام الغشاء البريتوني، حيث إن هذا المجال كان يفتقر إلى العلاجات قبل 20 عامًا.
وقال الدكتور محمد اليامي بأن هناك تقنيات جديدة أيضا تستخدم في السعودية لعلاج الأورام وهي العلاج الكيماوي المبخر بالمنظار وهي تقنية جديدة تم إجراؤها في السعودية ولأول مرة في نجران، كأول مستشفى في الشرق الأوسط، حيث تم علاج أكثر من 100 مريض في السعودية بهذه التقنية التي تستخدم للأورام الغير قابلة للاستئصال وتهدف إلى تقليل كمية الأورام وحجمها وحققت نسبة علاجية للمرضى تصل لـ85%.
عمليات استئصال أورام الغشاء البريتوني وعلاجها وتطويرها نمت في الولايات المتحدة برئاسة البروفيسور شوقربيكر، حيث يتم حاليا تدريب 40 طبيبا من عدة مستشفيات في السعودية ومن الخارج لاستخدام هذه التقنية الجديدة في علاج الأورام .
إلى ذلك أشار الدكتور نايف الزهراني نائب رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر إلى أن هذا اللقاء نقطة التقاء داعمة للباحثين والمختصين في مجال أورام الجهاز الهضمي، ويعزز من فرص انطلاق أبحاث جديدة ومبشرة في نجاح العمليات الجراحية بنسبة كبيرة في السعودية والعالم أجمع، وأكد أن الأوراق العلمية التي شارك بها الباحثون من داخل السعودية جاءت مميزة وملفتة، ما يدعم تقدم السعودية في هذا المجال والتميز الطبي والعلاجي.