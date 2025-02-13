لندن 12 فبراير 2025 (شينخوا) قال السفير السعودي لدى بريطانيا يوم الأربعاء إنه لن يُسمح بالكحول في نهائيات كأس العالم 2034 المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية.
وفي مقابلة مع محطة إذاعة ((إل بي سي))، قال الأمير خالد بن بندر آل سعود إن الكحول لن يُباع في أي مكان في البلاد.
هذا يختلف عن نهائيات كأس العالم 2022 التي استضافتها قطر، حيث كانت المنتجات الكحولية متاحة في مناطق مخصصة للمشجعين وفنادق الخمس نجوم بأسعار مرتفعة.
وقال الأمير خالد في مقابلة “حتى الوقت الحالي، فإننا لن نسمح بالكحول”.
وأردف “لكل فرد ثقافته الخاصة. نحن سعداء باستيعاب الناس في حدود ثقافتنا، ولكننا لا نريد تغيير ثقافتنا من أجل الآخرين،” وأصر على أن كأس العالم “ليس حدثا سعوديا، بل حدث عالمي. وإلى حد كبير، سنرحب بكل من يريد الحضور.”